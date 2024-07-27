У ГУР показали відео знищення гелікоптерів російських окупантів

ГУР МО знищили 3 російські гелікоптери під Москвою та у Самарі. Як доказ, розвідники показали яскраві кадри з цих операцій.

У ГУР зазначили, що знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.

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ГУР показало кадри з операції

24 липня 2024 року на аеродромі "Кряж" у Самарі внаслідок диверсії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226. Вони були розміщені на території російського "національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов".



Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр.

Як горіли російські гелікоптери: дивіться відео

Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього підмосков'я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідку гуркоту та пожежі,

– зазначили в ГУР.

Зазначимо, що також 27 липня ГУР атакувало три аеродроми в Росії. На аеродромі "Оленья" вдалося уразити бомбардувальник Ту-22М3.