Росіяни радісно кричать про знищений HIMARS та підбиті Abrams: що сталося насправді

Російські пропагандистські ЗМІ написали про те, що окупантам вдалося знищити установку HIMARS та підбити кілька "Абрамсів". Однак, це виявилося черговим ворожим фейком.

Ворог каже, що нібито ліквідувати українську РСЗВ HIMARS разом з екіпажем він зміг на кордоні з Херсонською областю. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що радість окупантів передчасна.

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Нічого нового

Аналітики закликають не вірити чуткам і нагадують, що противник, як і зазвичай, вигадує байки та приписує собі неіснуючі здобутки.

Так, окупанти не надали жодних реальних підтверджень ураження цієї техніки. Раніше росіяни неодноразово повідомляли про успішне ураження німецьких Leopard, українських бронемашин "Козак", чотирьох катерів з екпіажем у кількості 50 осіб. У кожному з цих випадків противник робив те, що вміє найкраще – безсоромно брехав.

Якщо вірити пропагандистам, то всю західну зброю, яку надали Силам оборони, "друга армія світу" давно вже знищила.

Знищення Himars на Донеччині

Втім, слід зауважити, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому начебто зафіксоване знищення HIMARS ракетним ударом. Опісля західні ЗМІ теж написали про ураження ракетою "Іскандер" української реактивної системи залпового вогню. Вперше за понад півтора року ворогу начебто вдалося знищити установку HIMARS.

Однак, за даними американського видання Newsweek, це сталося на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту – неподалік від села Никанорівка Покровського району Донецької області. Доля екіпажу РСЗВ невідома.

У ЗМІ зазначили, що втрата одного HIMARS не суттєва для української армії. Загалом США передали Силам оборони 39 таких установок. Крім того, Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція також надали 25 M270 – гусеничні аналоги HIMARS з удвічі більшою ракетною потужністю.

В Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що детально вивчать та розслідують відео з ураженням РСЗВ.