З'явився новий інструмент: завдяки чому могли знищити гелікоптер Ка-52 та літак Су-25

Завдяки українським військовим Росія залишилась без літака Су-25 та гелікоптера Ка-52 в Донецькій області. Саме такі дії ЗСУ свідчать про появу нового інструмента.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що літак Су-25 та гелікоптер Ка-52 мають схожий функціонал. Ця авіація діє в наближеній зоні до бойових дій, що дає можливість ЗСУ її збивати.

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Новий інструмент знищення

За словами Коваленка, росіяни вже досить давно почуваються безпечно, тому й застосовують свою авіацію близько до лінії бойового зіткнення. Хоча Ка-52 – це ударний гелікоптер, а Су-25 – це штурмова армійська авіація, їхній функціонал досить схожий – підтримка сухопутних операцій в ближній тактичній зоні. Однак при цьому у Су-25 значно більший потенціал вогневого ураження завдяки пілонам, які несуть озброєння.

Функціонал та дистанція відпрацювання засобами ураження – однакова. Що Су-25, що Ка-52 знищуються в ближній зоні,

– зауважив військово-політичний оглядач

Саме завдяки цьому, за словами Коваленка, з'явився інструмент, який дозволяє спочатку травня знищувати російську авіацію, яка працює саме в ближній зоні ураження.

Про цю компоненту не говорять. Однак, якщо ми говоримо про Ка-52, то останній раз його знищували в зоні бойових дій ще в лютому 2024 року. Це саме той період, коли нам не вистачало відповідного інструментарію,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Останнє збиття російської авіації, на думку Коваленка, можуть бути початком зміни дисбалансу, який з'явився в питаннях вогневої підтримки з повітря російських наступальних операцій на суходолі.

Що відомо про Су-25 та Ка-52: коротко