Момент прильоту по "Новочеркаську" потрапив на відео

Вночі ЗСУ атакували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії. У мережі з'явилося відео з моментом ракетного удару по ворожому судну.

Орієнтовно о 2:30 26 тактична авіація Повітряних сил ЗСУ влучила по "Новочеркаську". Детонація тривала дуже довго.

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Відео з прильотом по "Новочеркаську"

Сам момент ракетного удару по великому десантного кораблю потрапив на відео. На кадрах чути гучний вибух і видно, що"Новочеркаськ" одразу здетонував.

Відео з вибухом у порту:

Також у мережу потрапив момент, як вибух виглядав у центрі міста. Віддалення від порту десь 900 метрів. Внаслідок вибухової хвилі відкрилися навіть важкі металеві двері в під'їздах, а на вулиці стало ясно, як вдень.

Як вибухова хвиля відчувалася у центрі Феодосії: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах зазначили, що з найближчих до порту будинків евакуювали 350 людей. Також окупанти перекривали рух на вулицях Десантників та Червоноармійська.

Детонація була настільки сильною, що внаслідок вибухів пожежі спалахнули не лише в порту. Моніторингова група "Кримського вітру" зафіксувала 2 осередки загоряння в порту і 3 – за його межами. Площа пожежі у порту сягала понад 1000 метрів.

Пожежа у порту Феодосії: фото Кримський вітер

Також повідомляється, що пошкоджено залізничний вокзал. Саме тому приміські потяги з Феодосії вирушатимуть від Айвазовська.

Що відомо про влучання у "Новочеркаськ"