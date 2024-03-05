У ВМС відповіли, чи були на кораблі "Сергій Котов" ЗРК "Тор"

Україна знищила черговий російський корабель "Сергій Котов". У Військово-морських силах розповіли, чи був він оснащений установкою протиповітряної оборони.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, чи міг знищений корабель "Сергій Котов" бути носієм зенітно-ракетного комплексу "Тор". За його словами, багато оглядачів помилково вважають, що судно могло бути носієм.

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Встановлення лишилось планами

За словами Плетенчука, "Сергій Котов" був розроблений як модульний корабель, тому теоретично на ньому мали бути замінні блоки, які би мали дозволяти змінювати тип озброєння, однак на практиці це так і не реалізували.

Водночас попри те, що судно нібито було stells-технологічним, для наших дронів це не стало перешкодою.

Що стосується заміни систем протиповітряної оборони, насправді це не настільки суттєво,

– пояснив речник ВМС.

Він також зазначив, що не вважає, що встановлення системи "Тор" суттєво вплинуло б на ситуацію.

У якому стані російський корабель "Сергій Котов"