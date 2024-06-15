Наступна мета: в "Атеш" показали охорону Кримського мосту

Агенти "Атеш" продовжують вести розвідку за тимчасово вцілілим Кримським мостом. Партизани зазначили, що цей об'єкт росіяни захищають особливо серйозно.

Зокрема, рух "Атеш" показав ПЗРК. що розміщений прямо неподалік незаконної забудови. Вже незабаром він стане наступною "бавовною" у Криму.

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ПЗРК біля Кримського мосту

В "Атеш" зазначають, що росіяни особливо ретельно охороняють Кримський міст. Проте, як пишуть партизани, розтин усієї системи протиповітряної оборони мосту – це лише питання часу.

Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО. Виявлена ​​система ПЗРК незабаром стане наступною метою високоточних українських ракет,

– вказали агенти "Атеш".

Росіяни готуються до атак на Кримський міст / агенти "Атеш"

Партизанський рух продовжує вести систематичне спостереження та передавати зібрану інформацію Збройним Силам для якнайшвидшого та повного звільнення територій України. Агенти "Атеш" закликають допомагати їм у знищенні незаконних забудов.

Знищення Кримського мосту