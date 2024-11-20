Підготовка триває, – Світан сказав, що потрібно для знищення Кримського мосту

Після того, як Україна отримала дозвіл використовувати ракети ATACMS по Росії, західні ЗМІ написали, що наша держава готується до удару по Кримському мосту. Атаки по незаконній споруді вже були у 2022 та у 2023 роках.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ці удари були досить успішними. До них підійшли креативно й у різні часи використовували вибухівку з автомобілем, безекіпажні катери, які завдали серйозного ураження.

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Чого не вистачає Україні

Кримський міст ще до кінця не відновлений після усіх атак. Наразі росіяни обмежили пересування по ньому для залізничного транспорту. Також обмеження існують для автомобільних гілок.

Міст під нашим контролем і підготовка до його знищення триває постійно. Мабуть, найбільший вплив має не наявність заборон, а готовність росіян захищати споруду. З такою самою інтенсивністю як ми хочемо його знищити, росіяни намагаються його убезпечити,

– підкреслив Роман Світан.

Велика щільність російської протиповітряної оборони, надводної, підводної, наземної зараз не дозволяє нам зруйнувати Кримський міст. Але якщо буде достатня кількість дозволів на роботу, а також достатньо засобів, зокрема ATACMS – це збільшить можливості України. Адже ми також маємо ефективну зброю: морські дрони, повітряні дрони, ракети власного виробництва.

За словами Романа Світана, навіть українська ракета "Нептун" у випадку масштабної атаки може долетіти до Кримського моста. Але нам потрібні балістичні засоби. Коли вони у нас були, але їх давно продали Саудівській Аравії.

Для того, щоб підготувати великий комплексний удар по Кримському мосту не вистачає балістичних ракет. Їх потрібно майже два десятки. Щонайменше рівня ATACMS. Тому наразі головна причина – це не заборони, а наявність засобів,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що знищення мосту – це справа часу. Як тільки буде така готовність, Україна одразу це зробить.