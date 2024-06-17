"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, що дало б знищення Кримського мосту зараз

Розмови про знищення Кримського мосту не вщухають від початку повномасштабного вторгнення. Втім, наразі він не має такого ж стратегічного значення, як і раніше.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, для військової логістики Кримський міст майже не використовується. Зауважимо, що для Росії цей об'єкт все одно залишається важливим і вона продовжує будувати нові огорожі для його захисту.

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Яке значення для ЗСУ має Кримський міст зараз

Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не принесе значного ефекту для України.

Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар,

– зазначив він.

Речник пояснив, що Кримський міст уже не має такого тактично-стратегічного значення, як раніше. Усе через те, що він зазнав значних пошкоджень внаслідок спільної операції СБУ та ВМС з атакою дронів.

Яка ситуація довкола Кримського мосту