Усі над цим працюють, – Буданов про знищення Кримського мосту

Кримський міст – стратегічний об'єкт, через який Росія забезпечує своє окупаційне військо. Ця незаконна конструкція обов'язково буде знищена.

Усі над цим працюють. Відповідну заяву начальник ГУР Кирило Буданов зробив в одному з інтерв'ю.

До речі Чи не зашкодить це плану: у ГУР прокоментували матеріал ЗМІ про знищення Кримського мосту

"Над цим працюють"

Міст через Керченську протоку залишається метою України. Окупанти посилено захищають і охороняють його.

Але всі над цим працюють,

– наголосив Буданов.

Знищення Кримського мосту: останні новини