Усі над цим працюють, – Буданов про знищення Кримського мосту
7 квітня 2024, 14:37Читать новость на русском
Джерело:Tagesschau
Кримський міст – стратегічний об'єкт, через який Росія забезпечує своє окупаційне військо. Ця незаконна конструкція обов'язково буде знищена.
Усі над цим працюють. Відповідну заяву начальник ГУР Кирило Буданов зробив в одному з інтерв'ю.
До речі Чи не зашкодить це плану: у ГУР прокоментували матеріал ЗМІ про знищення Кримського мосту
"Над цим працюють"
Міст через Керченську протоку залишається метою України. Окупанти посилено захищають і охороняють його.
Але всі над цим працюють,
– наголосив Буданов.
Знищення Кримського мосту: останні новини
- Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що окупанти зміцнили оборону цього й інших об'єктів, а також кораблів від атак українських морських дронів, на папері й у звітності.
- На початку квітня в The Guardian із посиланням на високопосадовця ГУР заявили, що Кримський міст знищать у першій половині 2024 року.
- Цю публікацію прокоментував Андрій Юсов. Він наголосив, що Кримський міст – військова ціль, тож, як і всі інші, він підлягає знешкодженню. Тому нічого нового в цьому немає.
- Раніше Вадим Скібіцький зауважив, що наразі все забезпечення російських загарбників іде саме Кримським мостом. У ГУР розуміють, наскільки він стратегічний для Росії.
- "Це ціль. Відповідно, ціль є – вона буде знищена. Якими силами й засобами – потрібно вже буде розраховувати, планувати, щоб досягти успіху", – наголосив генерал-майор.