Найдорожча втрата після "Москви": у скільки Forbes оцінив збитий російський літак А-50

Літак радіолокаційного виявлення А-50 збили над Азовським морем увечері 14 січня. Спершу про цю ймовірність повідомила низка телеграм-каналів, утім, інформація потребувала підтвердження з офіційних джерел.

Головнокомандувач Валерій Залужний удень 15 січня написав, що А-50 та Іл-22 справді знищено. Він подякував Повітряним силам "за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї". На Іл-22 був повітряний командний пункт.

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Журналісти Forbes оцінили вартість збитого А-50: скільки коштує російська "іграшка"

За оцінкою Forbes, вартість базової версії А-50 становить 330 мільйонів доларів, модернізованої − близько 500 мільйонів доларів. Якщо літак знищено, це найдорожча втрата РФ після крейсера "Москва" (750 мільйонів доларів),

– написали вони.

Які є моделі А-50 і яка їхня вартість

У виданні зазначили, що літак-розвідник А-50 був вироблений в СРСР у 1978 – 1985 роках. Це цілий авіаційний радіолокаційний комплекс на базі Іл-76.

Удосконалені версії А-50 – це модернізовані варіанти А-50М і А-50У та експортні А-50І і А-50ЕІ.

330 мільйонів доларів – базова вартість А-50. Звісно, модернізовані версії значно дорожчі.

"У 2020 році Індія закупила в Росії два літаки А-50ЕІ на суму близько мільярд доларів. Тобто, за оцінкою Forbes, вартість одного експортного варіанта літака А-50 складає близько 500 мільйонів доларів", – підрахували медійники.

Скільки А-50 мають росіяни

14 січня, тобто одразу в день ураження, почали говорити про те, що в Росії дуже мало цих літаків і ще менше людей, які вміють на них працювати.

"Загалом у Росії 16 літаків А-50 різних конфігурацій. У 2014-му вона почала розробляти нову версію – А-100. Проте цю програму було заблоковано західними санкціями у сфері авіації й електроніки. Ймовірно, Росія більше не може виготовляти або модернізувати ці авіаційні комплекси", – пише Forbes.

Чи справді А-50 вражали раніше

Була інформація про те, що такий літак-розвідник раніше вже вражали – на аеродромі в Білорусі 26 лютого 2023 року. Це сталося на військовому аеродромі Мачулищі.

Тоді партизанська диверсія зачепила А-50У. Вибухи пошкодили передню й центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

Було пошкоджено найсучаснішу версію авіаційного комплексу А-50У, в якому встановлено новий радіотехнічний комплекс із покращеними параметрами виявлення низькополітних та малопомітних повітряних цілей. Вартість літака-розвідника в конфігурації А-50У може навіть перевищувати експортний варіант А-50ЕІ,

– зазначили журналісти.

Тоді Україна офіційно не прокоментувала пошкодження, але Юрій Ігнат говорив, що має свої джерела, тож довіряє такій інформації.

Наша держава пише військову історію

Літаки дальнього радіолокаційного виявлення ніхто ніколи не збивав. Можливо, це зробив "блукаючий Patriot".