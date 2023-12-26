Шойгу сповістив про втрати: Путіну доповіли про знищення "Новочеркаська"

Російському диктатору вже повідомили про знищення великого десантного корабля в окупованій Феодосії. Про втрату Путіна сповістив Шойгу.

Відповідну заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова поширюють росЗМІ, передає 24 Канал.

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Путіну повідомили про знищення корабля

Жодних деталей пропагандисти не навели. Лише поширили коротку заяву Пєскова, мовляв, Шойгу доповів Путіну про удар ЗСУ та "пошкодження" корабля "Новочеркаськ".

Зауважимо, що раніше вороже міноборони визнало удар по "Новочеркаську". Однак, традиційно "по-своєму". Зокрема, заявили, що "бавовна" у Феодосії нібито стала наслідком "відбиття удару ЗСУ". Також загарбники марили, що начебто "збили два Су-24".

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