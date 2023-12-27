Яка спроможність Росії висадити десант після знищення трьох ВДК: у ВМС дали оцінку

Російська армія 26 грудня втратила черговий великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Ця втрата вплинула на можливу здатність Росії висадити свій десант в Україні.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зазначив, після подібних ударів окупантам буде складно проводити висадки свого десанту. Крім того, подібні атаки вплинути й на розташування ракетоносіїв загарбників.

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Неїжпапа оцінив можливість висадки росіянами десанту

Неїжпапа розповів, що українські захисники з моменту повномасштабного вторгнення Росії успішно знищили три ВДК, а також ще кілька десантних кораблів, які належали країні-агресорці. За словами віцеадмірала, подібні дії суттєво перешкодили здатності противника здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність лише до батальйону, тобто фактично вдвічі.

Раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер – один,

– наголосив Неїжпапа.

Неїжпапа наголосив, що одним із пріоритетних завдань ЗСУ є протидія десантним кораблям противника та ракетоносцям типу "Калібр". Він зауважив, що завдяки випереджувальним заходам Сил оборони російський флот успішно передислокував усі свої ракетоносії "Калібрів" до порту Новоросійськ.

Віцеадмірал наголосив, що подібна передислокація трапилася протягом 2023 року. Так, окрім ракетоносців, росіяни вивели свої десантні та патрульні кораблі, зосередивши їх у Феодосії та Новоросійську.

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