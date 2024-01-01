Путін перейшов у режим "ображеного", – військовий експерт пояснив, чого боїться диктатор

Росія визнала, що внаслідок знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" втратила 74 своїх військових, ще 27 зазнали поранень. Навіть цей факт країна-агресорка хоче використати для своїх цілей.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що екіпаж такого судна вміщує близько 90 людей. Тому було очевидним, що втрати серед особового складу та вантажу дуже серйозні.

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Чому Росія визнала такі великі втрати

Наразі росіянам вигідно вдавати з себе жертв. Після знищення ВДК "Новочеркаськ" вони почали грати у цю "гру" та позиціюють себе "жертвами" на всіх міжнародних майданчиках.

Ймовірно, більше ніж 100 терористів були на цьому кораблі. Їх "відмінусували". Тепер росіяни намагаються позитивно це обіграти,

– сказав Роман Світан.

Коли весною 2022 року на дно пішов крейсер "Москва", окупанти хотіли це приховати. Річ у тому, що тоді так звана "сво" лише починалася, тому не можна було говорити про будь-які серйозні втрати в армії.

"Зараз їхній інформаційний потік налаштований проти країн НАТО. Вони хочуть зробити з себе жертву, яку нібито "вбиває" натівський блок. Так хочуть збільшити рівень невдоволення росіян", – зауважив військовий експерт.

Щобільше, Україну обстрілюють з окупованої території. Наприклад, з Донецька, Макіївки, Ясинуватої стріляють по Авдіївці. Наші військові дають відповідь та знищують позиції росіян, які розташовані у цих містах. Своєю чергою окупанти також хочуть використати це як певний негатив щодо України.

На найближчі 3 місяці до "виборів", а точніше до того, як вони "перепишуть Путіна на Путіна", буде такий лейтмотив представлення себе світові. Режим "ображених" – у такому амплуа працюватиме Росія,

– сказав Світан.

Що може змінитися після "виборів"

Після псевдовиборів Путін зможе ще 6 років керувати країною. Як тільки він отримає певний карт-бланш, росіяни вже не будуть йому потрібні. За словами Світана, оптимальний варіант, якщо Північний Кавказ за ці 3 місяці до виборів просто відокремиться від Росії. Ічкерія, Інгушетія також можуть обрати такий сценарій.

Тому сьогодні Путін дуже обережно веде ці моменти й перейшов у режим "ображеного". Він хоче якось згуртувати країну зсередини та не дати можливості комусь тиснути на Росію. Путін буде дуже вразливий у найближчі 3 місяці, але потім його риторика різко зміниться,

– припустив військовий експерт.

Ймовірно, ми ще побачимо мобілізаційні рухи, конфлікти в інших містах, під ударом можуть опинитися різні країни. Не варто відкидати, що після виборів російський диктатор справді може завдати удар по країнах Балтії.

"Він вивчатиме, де ще можна розпалити конфлікти. Зараз Путін у ролі жертви, але потім нападатиме", – підсумував Роман Світан.

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