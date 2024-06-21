Апокаліпсис російських систем ППО, – Світан оцінив їх можливості

Сили оборони успішно працюють, знешкоджуючи системи протиповітряної оборони та НПЗ противника на території Росії. Наші військові вдало застосовують дрони та ракети, щоб атакувати ворожі об'єкти.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що у Росії ще з часів СРСР були серйозні проблеми пов'язані із якістю протиповітряної оборони. Їхня територія надто велика, тому дуже складно встановити всюди ППО.

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Проблеми Росії через нестачу ППО

За словами Романа Світана, щоб забезпечити всю площу Росії необхідною кількістю систем ППО, потрібно десятки тисяч комплексів С-400, С-500. Це майже неможливо зробити.

Тому той апокаліпсис систем російської протиповітряної оборони дає можливість Україні працювати по ворожому тилу. Зокрема по тій інфраструктурі, яку легко атакувати тими засобами ураження, що у нас є. Це безпілотники та ракети із визначеною (партнерами України – 24 Канал) дальністю ураження,

– сказав він.

Українські безпілотні знищуюсь ППО та радіотехнічні системи оборони противника там, де можуть це зробити на території Росії. Військовий експерт зауважив, що українські спеціалісти, використовуючи ракети ATACMS та "Нептун" знищують С-300/400 у тимчасово окупованому Криму.

Росіяни розуміють, що ЗСУ будуть знищувати всі доступні ворожі цілі на півострові, тому намагаються прикривати їх. Противнику доводиться забирати залишки ППО з території Росії та везти їх у Крим. Українські спецслужби користуються цими можливостями, тому наші безпілотники у Росії дістають до Уралу на 1800 кілометрів,

– підкреслив Роман Світан.