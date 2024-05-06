Знищення ворожого катера в Криму: в мережі показали супутникові знімки

Головне управління розвідки знищило російський швидкісний катер на західному узбережжі Криму. Журналісти встановили точну локацію ураження судна та показали супутникові знімки.

Підрозділ ГУР МО України Group 13 знищив швидкісний російський катер у районі бухти Вузька в Криму. На супутникових знімках можна побачити точне місце удару по ворожому судну.

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Операція ГУР в Криму

"Схеми" встановили точну локацію та публікують знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, до якого був пришвартований російський катер,

– повідомили журналісти.

Раніше самі розвідники також опублікували відео на якому видно, що камера, розташована, ймовірно, на морському дроні, наближається до корабля.

Журналісти показали точну локацію, де був уражений ворожий катер / Фото: "Радіо Свобода"

У ГУР також наголошували, що успішна місія у бухті Вузька стала можливою за сприяння платформи United24.

Що відомо про знищення російського судна

В ніч на 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Раніше завдяки цим дронам вже було знищено декілька російських кораблів. Зокрема, "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєргєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".

Знищення катера – це робота спецпідрозділу ГУР МО Group 13. За словами Андрія Юсова, ворог намагається враховувати всі попередні атаки та знищення попередніх плавзасобів, але українські фахівці знаходять нові й нові маршрути й інструменти для ураження.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після низки втрат російських кораблів у Чорному морі Кремль вирішив змінити командувача Чорноморським флотом та головкома ВМФ Росії.