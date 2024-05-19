Це може бути лише другий випадок в історії: як ЗСУ вдалось знищити "Ковровець"

Українські військові знищили російський морський тральник "Ковровець". Поки що невідомо, чим уразили це судно.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив 24 Каналу, що, якщо по цьому кораблю вдарили далекобійними ракетами ATACMS, то це може бути другий випадок в історії, коли кораблі військово-морського флоту уражають балістикою. Зазначимо, що ніч на 19 травня у Криму була неспокійною.

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"Перший раз – теж українці були. Це коли "Точкою-У" в Бердянську великий десантний корабель притопили. А тепер ATACMS – ще тральник у Севастопольській бухті. Для ATACMS – це взагалі прем'єра на старості літ", – сказав Лакійчук.

Морський тральник "Ковровець" – це судно проєкту 266-М однієї з бригад росіян. Таких кораблів було близько шести штук.

Поки окупантам здавалася "безпечно", вони базували їх у Стрілецькій бухті. Після того, як українські морські дрони почали нищити ворожі судна, ворог змушений був перенести частину своїх кораблів у Південну бухту, а ще іншу – в Інженерну.

Севастопольці кажуть: "Під час нічного потужного обстрілу військових об'єктів у Севастополі горів на 13-му причалі один корабель". І, очевидно, затонув. Думаю, що це якраз "Ковровець" і був,

– припустив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

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