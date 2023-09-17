ЗСУ близькі до місячного рекорду у знищенні російської артилерії: як це впливає на фронт

Сили оборони ведуть успішну контрбатарейну боротьбу, знищуючи ворожу артилерію противника. Минуло лише 17 днів від початку місяця, а ми уже майже побили попередній рекорд у знищенні російських гармат.

Цілком ймовірно, що за вересень українські воїни ліквідують понад 750 одиниць цієї техніки. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан поділився з 24 Каналом своїм баченням щодо цього прогнозу. І також зазначив, окупанти розуміють, що програють у контрбатарейній боротьбі.

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Окупанти стають пасивними

У росіян різко знизилася активність наступальних дій по всій лінії фронту. Ворог перестав відтягувати техніку через велику дальність удару Сил оборони. Про це свідчить чимала кількість втрат окупантів. Лише за минулу добу, 16 вересня, українські воїни знищили понад 15 артилерійських систем противника.

Зрештою, вони починають розуміти, що ми їх та техніку "перемелюємо". Але вони у цьому самі винні, адже пробували наступати, тому напросилися на контрбатарейну боротьбу,

– наголосив військовий експерт.

Росіяни втрачають бойовий потенціал

Як результат, на Куп'янському напрямку стало менше бойових зіткнень. Проте деякі російські контратаки відбуваються завдяки "м'ясним штурмам", у які входять "елітні" підрозділи – безхатьки. Позаяк основну частину професійних бійців українські захисники знищили у 2022 році.

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Росіяни починають "плавати" по всій лінії фронту. З однієї ділянки окупанти виводять частину техніки та перекидають на іншу. Через такі перекидання ворог втрачає близько 30% бойового потенціалу.

У них недостатньо резервів, тому вони намагаються закрити дірки, які є передбачуваними для наших ударів,

– сказав Роман Світан.

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