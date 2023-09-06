Знищення С-400 "Тріумф" у Криму: у ГУР окреслили, як це вплине на подальший хід війни
Джерело:Укрінформ
Напередодні Дня Незалежності українські розвідники показали відео знищення російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Відповідна система була частиною ППО окупантів в Криму
Раніше голова ГУР Кирило Буданов наголошував, що ліквідація системи оголить частину Криму. Москві необхідно десь знімати комплекси для усунення наслідків атаки ЗСУ.
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Більше "дір" в обороні росіян
Речник ГУР Андрій Юсов переконує, що знищення С-400 "Тріумф" у Криму вже значно впливає на хід війни. Відповідний комплекс мав прикривати росіян на окупованому півострові. Наразі вони лишилися без захисту.
Ця система мала закривати і прикривати певні дії окупантів. Її нейтралізація – це успіх України, який дозволить реалізувати й подальші операції,
– заявив Юсов.
Росіяни найближчим часом не зможуть відновити резерви. Вони мають обмежену кількість систем зенітно-ракетних систем С-400.
ЗСУ продовжують тиск на росіян в Криму
- 23 серпня українці вразили зенітно-ракетний комплекс С-400 на мисі Тарханкут. Вони повністю знищили російську систему та особовий склад.
- Одразу після цього, 24 серпня, на окупований півострів висадилися українські розвідники. Вони провели операцію, у ході якої було зіткнення з ворогом та в повному складі повернулися додому.
- За даними британської розвідки, у Чорному морі загострилися бої за "вишки Бойка". Вони розташовані між Кримом й Одесою та можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності.