Наслідки значні: опублікували фото полігону ППО в Криму після того, як там знищили С-400
Джерело:Planet.com
У Криму все частіше заявляють про обстріли, які знищують російську техніку на території окупованого півострова. Цього разу у мережу потрапив знімок того, як тепер виглядає полігон ППО в Криму, який атакували раніше.
У мережу потрапив знімок наслідків удару по базі установок протиповітряної оборони в Криму, де було знищено установку С-400. Цю операцію здійснили 23 серпня.
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Наслідки колосальні
На знімку добре видно, що наслідки удару значні. Водночас окупанти намагаються це замовчати. За їхньою "офіційною" інформацією, в результаті удару знищили С-300 та бензовоз.
Насправді українська розвідка повідомляє, що тоді знищили систему ППО С-400. Звісно, російська пропаганда не може визнати такої втрати, тож знову намагається применшити втрати.
Наслідки удару по полігону ППО в Криму / Скриншот Радіо Свободи
ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. Оскільки ми маємо справу з розробкою терористів, то всі наступні характеристики все ж радимо сприймати як тільки декларативні, бо на практиці все може бути так успішно, як і в супутника "Луна-25".
Знищення С-400 в Криму: основне
- На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, заявлений радіус дії яких є до 400 кілометрів. Такі ракети призначені для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо. Швидкість ракети С-400 – до 4 000 кілометрів на годину.
- Цікаво, що вартість комплексу С-400 – 1 мільярд доларів.
- Росіяни стверджують, що ЗРК С-400 "Тріумф" здатен виявляти ціль на висоті від 5 метрів до 30 кілометрів, а заявлений радіус ураження – 400 кілометрів, що вдвічі більше за радіус ураження С-300, який може атакувати цілі на відстані від 190 до 250 кілометрів, залежно від модифікації.