Наслідки значні: опублікували фото полігону ППО в Криму після того, як там знищили С-400

У Криму все частіше заявляють про обстріли, які знищують російську техніку на території окупованого півострова. Цього разу у мережу потрапив знімок того, як тепер виглядає полігон ППО в Криму, який атакували раніше.

У мережу потрапив знімок наслідків удару по базі установок протиповітряної оборони в Криму, де було знищено установку С-400. Цю операцію здійснили 23 серпня.

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Наслідки колосальні

На знімку добре видно, що наслідки удару значні. Водночас окупанти намагаються це замовчати. За їхньою "офіційною" інформацією, в результаті удару знищили С-300 та бензовоз.

Насправді українська розвідка повідомляє, що тоді знищили систему ППО С-400. Звісно, російська пропаганда не може визнати такої втрати, тож знову намагається применшити втрати.



Наслідки удару по полігону ППО в Криму / Скриншот Радіо Свободи

ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. Оскільки ми маємо справу з розробкою терористів, то всі наступні характеристики все ж радимо сприймати як тільки декларативні, бо на практиці все може бути так успішно, як і в супутника "Луна-25".

Знищення С-400 в Криму: основне