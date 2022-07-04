Були потужні вибухи, – Казанський про знищення складу боєприпасів на Донеччині

На окупованих Росією територіях все частіше вибухають ворожі склади боєприпасів. Усе це результат вдалої роботи наших захисників.

За останній час були знищені великі склади боєприпасів у Хрустальному та Сніжному. Про це 24 каналу розповів журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.

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Також ще дуже потужні вибухи відбувалися біля Алчевська.

"Дуже точково українська сторона навчилася вражати саме оці склади боєприпасів. У мене немає розвідданих, скільки конкретно чого вибухнуло, але, судячи з масштабів, насправді знищена велика кількість зброї", – зазначив Денис Казанський.

Що відомо про вибухи

У ЗСУ підтвердили, що вибухи в Сніжному, що на окупованій частині Донеччини, це були боєприпаси армії агресора. Також вони опублікували відео, де видно, що детонація – дуже потужна, полум'я сягає кількох метрів у висоту, ще вище – стовпи чорного диму.

На Ізюмському напрямку українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії. На відео видно, як довго та потужно детонують ворожі боєприпаси.

У ніч проти 3 липня Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів у Мелітополі. Українські воїни завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

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