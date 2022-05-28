Знищення Су-35 над Херсонщиною: перед цим Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу

Над Херсонщиною 27 травня український винищував МіГ-29 збив російський винищувач Су-35. Перед цим українські Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що Су-35 українські герої знищили близько 14:00. Вже відомо, що МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації. Мовиться про штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ. Вони завдавали ударів по війська російських окупантів на території Херсонської області.

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В результаті знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29,

– мовиться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ заявило про перехоплений радіобмін. Він свідчить, що російський пілот –катапультувався. Окрім того, неподалік від Херсона пролунав характерний вибух.

Інші здобутки українських героїв

На Харківщині герої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили ще один бойовий вертоліт, який використовували російські загарбники. Мовиться про Ка-52 "Алігатор". Його знищили із ПЗРК "Перун".

Окрім того, на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ ліквідувала ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Загалом упродовж доби вдалося уразити: