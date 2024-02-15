"Цезар Куніков" вбивав не лише українців: в ОП відреагували на ліквідацію корабля
Українські сили 14 лютого знищили черговий російський корабель. Цього разу наші дрони поцілили у ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі – неподалік Алупки.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що концепції нібито домінування в акваторії Чорного моря флоту Росії, в той час, коли Україна не має власного, вже не існує. Проте росіяни це ще не усвідомили, і тому продовжують втрачати свій флот.
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Втратила стратегічні переваги
Він нагадав, що ВДК “Цезар Куніков” брав участь також у сирійській кампанії Росії, а у 2008 році – у війні проти Грузії.
Також цей корабель, як і ВДК “Новочеркаськ”, росіяни використовували для постачання військової техніки на півострів Крим. Я б сказав, що тут багато важливих речей щодо знищення “Цезаря Кунікова”,
– наголосив Подоляк.
На Південному напрямку в акваторії Чорного моря Україна демонструє зовсім інші підходи до ведення бойових дій, які шокують і росіян, й наших партнерів.
Якщо Україна матиме у більшій кількості відповідні інструменти, то, на думку радника глави ОПУ, Росія може остаточно втратити будь-які стратегічні переваги, зокрема на Півдні України, на Кримському півострові й в акваторії Чорного моря.
Ба більше, домінування Росії на півдні регіону й в акваторії Чорного моря більше не існує, що суттєво впливає на спроможності ворога далі щось демонструвати.
Символічно продовжувати знищувати ключові інструменти Росії. Не тільки ВДК “Цезар Куніков”, а й велику кількість інфраструктури росіян на окупованих територіях та на території країни-агресора партизанами або невстановленими дронами. Потрохи війна йде на ворожу територію, і росіяни платитимуть за цю війну велику ціну,
– зазначив Подоляк.
Водночас росіяни продемонстрували повну недбалість, коли було уражений ВДК "Цезар Куніков", адже він перебував в морі без прикриття.
Росія вкрай непередбачувана країна. Навіть маючи величезний досвід того, що в акваторії Чорного моря представникам Чорноморського флоту небезпечно перебувати, росіяни все одно вважають – і це добре для нас і наших партнерів, – що ще щось контролює,
– підкреслив Михайло Подоляк..
Контроль, за його словами, ще залишається, особливо в сухопутній частині, але з погляду, наприклад, стратегічних операцій Україна має всі ініціативи й певні переваги в акваторії Чорного моря.
Більше про ліквідацію ВДК "Цезар Куніков"
- Російський корабель 14 лютого атакували українські морські дрони Magura V5. Інцидент стався у Чорному морі поблизу тимчасово окупованої Алупки. Після декількох влучань, ВДК "Цезар Куніков" затонув.
- За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на борту "Цезаря Кунікова" перебувало 87 членів екіпажу. Однак невідомо, скільки серед них загиблих та поранених. Відомо, що після ураження корабля, на узбережжі були карети швидкої допомоги, які транспортували поранених та загиблих. Водночас росіяни приховують будь-які дані щодо втрат внаслідок атаки на корабель.
- В Держдепі США відреагували на атаку українських дронів на російський корабель. Там зазначили, що Росія вже втратила 20% своїх військових кораблів.
- Представник Держдепу наголосив, що нині російський флот не може діяти в Чорному морі так, як це було до початку війни. В цьому він бачить "фундаментальну зміну стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні".