"Цезар Куніков" вбивав не лише українців: в ОП відреагували на ліквідацію корабля

Українські сили 14 лютого знищили черговий російський корабель. Цього разу наші дрони поцілили у ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі – неподалік Алупки.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що концепції нібито домінування в акваторії Чорного моря флоту Росії, в той час, коли Україна не має власного, вже не існує. Проте росіяни це ще не усвідомили, і тому продовжують втрачати свій флот.

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Втратила стратегічні переваги

Він нагадав, що ВДК “Цезар Куніков” брав участь також у сирійській кампанії Росії, а у 2008 році – у війні проти Грузії.

Також цей корабель, як і ВДК “Новочеркаськ”, росіяни використовували для постачання військової техніки на півострів Крим. Я б сказав, що тут багато важливих речей щодо знищення “Цезаря Кунікова”,

– наголосив Подоляк.

На Південному напрямку в акваторії Чорного моря Україна демонструє зовсім інші підходи до ведення бойових дій, які шокують і росіян, й наших партнерів.

Якщо Україна матиме у більшій кількості відповідні інструменти, то, на думку радника глави ОПУ, Росія може остаточно втратити будь-які стратегічні переваги, зокрема на Півдні України, на Кримському півострові й в акваторії Чорного моря.

Ба більше, домінування Росії на півдні регіону й в акваторії Чорного моря більше не існує, що суттєво впливає на спроможності ворога далі щось демонструвати.

Символічно продовжувати знищувати ключові інструменти Росії. Не тільки ВДК “Цезар Куніков”, а й велику кількість інфраструктури росіян на окупованих територіях та на території країни-агресора партизанами або невстановленими дронами. Потрохи війна йде на ворожу територію, і росіяни платитимуть за цю війну велику ціну,

– зазначив Подоляк.

Водночас росіяни продемонстрували повну недбалість, коли було уражений ВДК "Цезар Куніков", адже він перебував в морі без прикриття.

Росія вкрай непередбачувана країна. Навіть маючи величезний досвід того, що в акваторії Чорного моря представникам Чорноморського флоту небезпечно перебувати, росіяни все одно вважають – і це добре для нас і наших партнерів, – що ще щось контролює,

– підкреслив Михайло Подоляк..

Контроль, за його словами, ще залишається, особливо в сухопутній частині, але з погляду, наприклад, стратегічних операцій Україна має всі ініціативи й певні переваги в акваторії Чорного моря.

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