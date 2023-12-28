Усі це бачать: чому знищення "Новочеркаська" дуже болісне для Путіна

Владімір Путін розлютився через знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". У командуванні чорноморського флоту можуть провести чистки.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, чому для російського диктатора ця втрата така болісна. Як відомо, ВДК "Новочеркаськ" знищили українські військові за допомогою крилатих ракет вночі 26 грудня.

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"У Путіна якась особлива любов до цього різновиду військ, до флоту. Звісно, йому завдає болю знищення корабля розміром з футбольне поле – 112 метрів довжини й 15 метрів ширини", – зазначив Тизенгаузен.

Ба більше, вибухнув не лише "Новочеркаськ", а і його вантаж. У Центрі стратегічних комунікацій припустили, що на борту могли бути "Шахеди".

Не менш значущий той факт, що удару завдали в окупованому Криму – на сакральному для Путіна шматку землі.

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"Подивіться, що Україна робить на морі. Загнала цей флот під плінтус у Новоросійськ. Сидять і вилізти звідти бояться. А це ж бачать усі", – наголосив Тизенгаузен.

Зокрема, усе бачить і робить свої висновки президент Туреччини Реджеп Ердоган, який наразі лояльно налаштований до Росії. А також лідер Китаю Сі Цзіньпін, якого Путін запевнив, що російська армія зможе воювати проти української "щонайменше п'ять років".

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