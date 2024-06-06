Знищено чергове російське судно: чому не спрацював ворожий захист

Україна дедалі частіше знищує Чорноморський флот Росії. Так, 6 червня розвідники біля берегів Криму завдали успішного удару по російському рейдовому буксиру "Сатурн".

У результаті операції в акваторії Панського озера чергове судно росіян знищено. Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, чому не спрацював ворожий захист.

Дивіться також "Сатурн" більше не попливе: ГУР показало кадри зі знищенням ворожого буксира

Які завдання виконував буксир

Попович розповів, що буксир "Сатурн" був призначений для водіння несамохідних, або тих, що втратили хід, плавзасобів та плавучих споруд, а також надання допомоги кораблям і суднам, що зазнали біди в морі.

Його військове значення доволі обмежене. Одною посудиною менше в окупаційному Чорноморському флоті Росії. Корабель, для якого призначався цей буксир, якому він міг допомогти, тепер не допоможе,

– сказав військовий оглядач.

Найголовніше те, що Україна потроху відпрацьовує по російській флотилії, позбавляє її як бойових можливостей, так і логістичних.

Чому не спрацювала російська оборона

За словами військового оглядача, руйнівне вогневе ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень росіян у чорноморській акваторії.

Те, що бонові загородження не допомогли, означає ще один аспект цього ураження. Тобто очевидно було знайдено можливість їх подолати, якось обійти або інакшим способом досягти цілі,

– наголосив Денис Попович.

Використовувався не один дрон, було послідовне знищення оборонних ліній. Ця спецоперація продемонструвала, що марними є спроби окупантів захистити чорноморську акваторію.

Що відомо про останні втрати ЧФ Росії