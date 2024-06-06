Знищено чергове російське судно: чому не спрацював ворожий захист
Україна дедалі частіше знищує Чорноморський флот Росії. Так, 6 червня розвідники біля берегів Криму завдали успішного удару по російському рейдовому буксиру "Сатурн".
У результаті операції в акваторії Панського озера чергове судно росіян знищено. Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, чому не спрацював ворожий захист.
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Які завдання виконував буксир
Попович розповів, що буксир "Сатурн" був призначений для водіння несамохідних, або тих, що втратили хід, плавзасобів та плавучих споруд, а також надання допомоги кораблям і суднам, що зазнали біди в морі.
Його військове значення доволі обмежене. Одною посудиною менше в окупаційному Чорноморському флоті Росії. Корабель, для якого призначався цей буксир, якому він міг допомогти, тепер не допоможе,
– сказав військовий оглядач.
Найголовніше те, що Україна потроху відпрацьовує по російській флотилії, позбавляє її як бойових можливостей, так і логістичних.
Чому не спрацювала російська оборона
За словами військового оглядача, руйнівне вогневе ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень росіян у чорноморській акваторії.
Те, що бонові загородження не допомогли, означає ще один аспект цього ураження. Тобто очевидно було знайдено можливість їх подолати, якось обійти або інакшим способом досягти цілі,
– наголосив Денис Попович.
Використовувався не один дрон, було послідовне знищення оборонних ліній. Ця спецоперація продемонструвала, що марними є спроби окупантів захистити чорноморську акваторію.
Що відомо про останні втрати ЧФ Росії
- У ніч на 30 травня в Криму сталися потужні вибухи, які пошкодили 2 пороми окупантів. Пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину, поранено 4 людей. На першому поромі поранення отримав один із членів екіпажу. У мережі показали, який має вигляд один із пошкоджених поромів росіян у Керченській протоці.
- Того ж дня розвідники уразили у Криму 2 швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець". Плавзасоби російських окупантів було уражено за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.
- Однак увечері представники української розвідки уточнили, що уразили ще два судна такого ж типу. Загалом втрати росіян склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець".