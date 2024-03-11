Чи знищили Сили оборони третій літак А-50: військовий огляд від Світана

"Бавовна" на аеродромі в російському Таганрозі ймовірно пошкодила літак А-50. Саме він був головною ціллю удару по цьому аеродрому.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що цей літак свого часу був пошкоджений ще на аеродромі Мачулищі в Білорусі, й у Таганрозі був на ремонті. Відомий волонтер Сергій Притула заявив, що літак А-50 з великою ймовірністю критично пошкоджений.

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Наслідки ймовірного знищення третього літака А-50

Світан зазначив, що навряд було пряме влучання в літак, але вибух стався недалеко від місця, де перебував літак. На супутникових знімках він потому зник з того місця. Імовірно, його могли затягти в ангар. Однак слід чекати офіційного підтвердження, наприклад від ГУР або СБУ.

Чим новіше літак, чим дорожчий, тим більше функцій він міг виконувати. Його знищення дасть можливість нашим військам, авіації, яка підійде незабаром, виконувати свої завдання більш функціонально. Зовнішнє спостереження може сказати припущення про точки влучання, але це не означає, що це офіційне підтвердження,

– зауважив льотчик-інструктор.

"Бавовна" на аеродромі біля Санкт-Петербурга

За словами військового експерта, "бавовна" навідалась і до аеродрому "Пулково" аж біля Санкт-Петербурга. Щоправда, наразі палало не саме летовище, а поруч. Утім гриб від пожежі було за кілька десятків кілометрів. Полковник запасу ЗСУ ще й іронічно прокоментував те, як росіяни називають свої військові об'єкти.

"Назва в аеродрому не склалась від початку. Росіяни. Вони аеродроми називають "Горєлово", "Вибухалово" або ще щось у цьому дусі. Приблизно так вони й будуть закінчуватись. Пожежа не на самому аеродромі, але дія дуже знакова", – наголосив Світан.

Ліквідація колаборанта на Донеччині

Він також розказав про ліквідацію на Донеччині колаборанта Ігоря Циферова. За словами полковника запасу ЗСУ, є 2 версії того, що з ним сталось. Перша – це робота наших партизанів на окупованих територіях, які працюють там ще з 2014 року, а друга – це міжвидові розбірки серед окупантів.

Туди пішли гроші й росіяни намагаються перед виборами створити видимість веселого життя з кульками та прапорцями на Донбасі. Туди кинуті великі грошові потоки, на які сідають ФСБ, ГРУ тощо. Тож, і починаються міжвидові розбірки за кожний мільйон,

– підкреслив військовий експерт.

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