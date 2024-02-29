У кожного пілота вже є мандраж, – Ігнат про знищення російської авіації

Повітряні сили України 29 лютого знищили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Відповідно російські пілоти вже бояться йти на виконання завдань.

Про це 24 Каналу зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі окупанти зменшили свою інтенсивність у повітрі.

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Як впливає знищення винищувачів

В України з'явилося більше засобів, які дозволяють ліквідовувати окупантів на далеких відстанях, підкреслив Ігнат. Вкрай важливо мати далекобійні системи ППО, дочекатися винищувачів F-16, бо незважаючи на їхню модифікацію, ця техніка краща за наявну радянську.

"Коли все це запрацює в комплексі – і наземні, і повітряні комплекси – це допоможе ще ефективніше працювати проти окупантів", – пояснив він.

Ворог наростив сили на східному та південному напрямках. Зокрема, на останньому завдає ударів КАБами. Тому вдалося знищити велику кількість російської техніки.

Командування посилає пілотів на виконання завдань, а вони вже на власні очі бачили, як горять А-50 і падають Іл-22, Су-34, Су-35 за цей короткий період. Тому у них є певний мандраж, бо розуміють, що можуть потрапити під приціл Patriot чи іншого комплексу, який може їх дістати на великій відстані,

– відзначив речник.

За його словами, росіяни стали обрежнішими. Вже четвертий день поспіль не спостерігається літаків А-50 на Азовському напрямку. Відповідно вони стали менше застосовувати керованих авіабомб на південному напрямку.

"Можливо, у них немає достатньої кількості, щоб завдавати більше ударів, а може роблять свої висновки. Як бачимо, Повітряні сили працюють по Су-34, Су-35 та інших цілях фактично щодня. Так, не завжди вдається їх знищувати, вони можуть використовувати протиракетні маневри, але можливості і засоби є завдяки спланованим діям керівництва Повітряних сил", – додав Юрій Ігнат.

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