Ворог знову атакував "Шахедами": українські бійці збили всі дрони, крім одного

Росія ледь не щоночі атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Їх ворог випускає по всій території нашої країни.

Ніч проти 26 листопада не стала винятком – окупанти атакували Північ та Схід України. Дрони Росія традиційно випустила зі свого Приморсько-Ахтарська, пише 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку ворога

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували з південно-східного напрямку 9-ма ударними БпЛА типу Shahed.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників Shahed-131/136,

– пояснили військові.



ЗСУ потужно відпрацювали 26 листопада 2023 року

Де ЗСУ збивали ворожі дрони-камікадзе

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, які наслідки ворожої атаки на Півночі України.

Сьогодні вночі (26 листопада – 24 Канал) ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об'єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed,

– розповів Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, попри чергову спробу противника, всі повітряні цілі знищили Сили оборони України. Зокрема:

три – мобільні вогневі групи протиповітряної оборони Північного угрупування військ;

ще два – на Сумському напрямку, один з яких у небі над Полтавщиною.

Зокрема, в небі над Київщиною знищено один ударний безпілотний літальний апарат,

– запевнив командувач.

Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в небі над регіоном збили два ворожі дрони. Їх Повітряне командування "Схід" ліквідувало над:

Новомосковським;

Синельниківським районами.

Коротко про попередню атаку дронами