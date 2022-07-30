росіяни тримали авто з боєкомплектом просто під готелем: деталі гарячої ночі в Енергодарі

У тимчасово окупованому Енергодарі вночі 30 липня пролунали потужні вибухи. У повітря злетіла російська вантажівка з боєприпасами.

Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Вибух в Енергодарі стався поблизу готелю, куди заселися російські окупанти.

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За інформацією мера Енергодара Дмитра Орлова, загалом були знищені 3 одиниці військової техніки росії.

Подробиці нічного вибуху

За словами журналіста, російська пропаганда розповсюдила повідомлення, що нібито ЗСУ завдали удару по автомобілях з гуманітарним вантажем.

На відео всі можуть побачити, як детонував той "гуманітарний вантаж". Ми ж знаємо, які недалекі наші "гості" з Півночі. Вони поставили вантажівку з боєприпасами просто під тим готелем, у якому живуть,

– розповів він.

Як зазначив журналіст, у результаті вибуху була дуже потужна детонація.



Наслідки вибуху в Енергодарі / Фото з телеграм-каналу Дмитра Орлова

"Судячи із характеру вибухів, на своє щастя, росіяни там не тримали артилерійські снаряди або боєприпаси для "Граду". Але видно, що там були не тільки патрони, а й заряди для гранатометів та ручні гранати", – сказав він.

Кореспондент додав, що після інциденту 6 поранених окупантів звернулися за медичною допомогою.

Що стало причиною вибуху

Окрім вантажівки з боєкомплектом, згоріли ще 2 автомобілі росіян. Також отримав пошкодження 1 мікроавтобус.

Журналіст припустив, що навряд чи причиною вибуху став артилерійський удар.

Ймовірно, або була підкладена вибухівка, або безпілотник,

– зазначив він.

Робота української артилерії

Вибух в Енергодарі став не єдиною проблемою загарбників. Як повідомив журналіст із Запоріжжя, українські артилеристи також знищили російський склад із боєприпасами у Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.

Окрім того, наша артилерія влучила у залізничну станцію Комиш-Зоря. Це вузлова станція між Запоріжжям і Донеччиною. Там пошкоджена колія, і певний час не зможуть курсувати потяги,

– розповів він.

Також 29 липня лунали вибухи неподалік селища міського типу Чернігівка, де знаходилася база окупантів.

"Люди чули щось схоже на ракетний удар, на небі було видно яскраву заграву. Місцеві розповідають, що після цього росіяни почали масово тікати з Чернігівки, у тому числі фсбшники", – зазначив журналіст.

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