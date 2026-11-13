Знищили пікап та розбили укриття: прикордонники бригади "Форпост" накрили ворога

Бійці бригади "Форпост" 12 листопада завдали серії ударів по позиціях російської піхоти на Південно-Слобожанському напрямку. Влучні удари розбили укриття загарбників і ліквідували транспортний засіб ворога.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Які подробиці?

Аеророзвідка підрозділу своєчасно зафіксувала переміщення живої сили противника між позиціями. Після передачі точних координат бійці провели вогневе ураження, не давши загарбникам закріпитися на рубежі.

У результаті серії влучань окупаційні війська зазнали суттєвих втрат серед особового складу. Російські військові також повністю втратили важливу точку дислокації, яку облаштували для ведення спостереження.

Прикордонники бригади "Форпост" накрили піхоту окупантів: дивіться відео

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, як бійці підрозділу СТРІКС 4-го прикордонного загону знищили ворожий склад пального та озброєння на Південно-Слобожанському напрямку.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, оператори безпілотників підрозділу Prime на Північно-Слобожанському напрямку спалили 12 автомобілів і два квадроцикли ворога.