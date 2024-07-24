Для Путіна це буде "кощієва смерть": військове зведення від Світана

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план деокупації Криму. Натомість звільнення півострова спричинить певні внутрішні процеси в Росії.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що Сирський чітко показує, що насамперед потрібно деокупувати Крим.

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Звільнення Криму вдарить по Путіну

Світан зазначив, що, якщо глянути на лінію фронту, то очевидно, що росіяни залізли у таку собі 1500-кілометрову "кишку" – починаючи від Керчі й закінчуючи по півколу в районі Куп'янська.

А Донбас окупантам, зауважив він, без сухопутного коридору і Криму не потрібен. Тож Сирський чітко показує, що починати звільнення України треба з Криму.

По-перше, наголосив полковник запасу, це значно легше, бо Крим і так практично є географічним оперативним "котлом".

Для росіян і для Путіна Крим – це "кощієва смерть",

– зауважив Світан.

Тобто, додав він, це таке собі "яйце", в якому перебуває "голка" від смерті всієї Росії. Тому що після деокупації Криму розпочнуться внутрішні процеси, які зрештою призведуть до розвалу країни-агресорки.

Удар по порту "Кавказ"

Полковник запасу зауважив, що це був непростий удар Сил оборони України. Тому що це останній, тобто третій, залізничний пором, який перекидав залізничні зчіпки, потяги та цистерни з правого на лівий берег Керченської протоки.

За його словами, 2 пороми ми пошкодили раніше, а тепер ще й цей. Більше їх росіянам ніде взяти.

Я думаю, можна, так би мовити, поставити хрест на Керченській поромній переправі,

– сказав Світан.

Тепер, додав військовий експерт, на черзі для ударів автомобільний та залізничний Керченський мости.