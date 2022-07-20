Знищуватимуть ворожі ракети: Зеленський анонсував домовленості щодо постачання Україні ППО

Україна отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів, що допоможе знищувати ворожі ракети. Відповідні домовленості анонсував президент Володимир Зеленський.

Президент заявив, що надання військової допомоги залежить від політичних рішень

Про нову військову допомогу президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення до українців, інформує 24 канал. Глава держави звернув увагу на ефективність західної зброї. Йдеться про HIMARS, Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун".

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Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту,

– сказав президент.

Український лідер підкреслив, що надання військової допомоги залежить не від України, а від політичних рішень, "які можуть бути ухвалені в ключових столицях".

Зеленський нагадав про виступ у Конгресі США першої леді Олени Зеленської, яка просила про військову допомогу.

"Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти", – резюмував глава держави.

США передали Україні додаткові HIMARS

У середу, 20 липня, відбулася 4 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На початку зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про нову допомогу для нашої країни.

Він заявив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Варто зазначити, що раніше в Білому домі інформували, що США мають затвердити новий пакет допомоги для України, який оцінюють у 700 мільйонів доларів.

Також генерал армії США Марк Міллі 20 липня повідомив, що США та союзники мають передати Україні понад 20 систем HIMARS. Наразі Україна отримала 12 таких систем і близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання.

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