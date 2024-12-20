З'явилась інформація про план знизити мобілізаційний вік у 2025 році: у Раді це спростували

Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що Україна нібито планує знизити мобілізаційний вік на початку 2025 року під тиском міжнародних партнерів. Однак ця інформація була категорично заперечена.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що подібне рішення не обговорюється. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Чи може Верховна Рада знизити мобілізаційний вік до 18 років

Реалізація такого рішення навіть теоретично неможлива в зазначений термін, зазначив Веніславський.

Крім того, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив на своїй сторінці у Facebook про намір позбавити Волянського статусу радника.

Перепрошую, якщо ця "сенсація одного актора" завдала комусь незручностей у цей, і без того важкий день,

– наголосив нардеп.

Таким чином, Верховна Рада не планує ухвалювати жодних рішень щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.



Допис Наталухи / Фото з Facebook

Нагадаємо, 24 Канал розібрався, звідки йдуть розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років та які шанси, що таке рішення таки ухвалять.