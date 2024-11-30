Захід закликає до зниження мобілізаційного віку: Зеленський вказав на важливу деталь
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Захід спонукає Україну посилити мобілізацію. Він зазначає, що проблема не у кількості людей, а у кількості зброї.
Якщо такі пропозиції і є на Заході, то Україна поки не збирається змінювати свою політику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Sky News.
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Чи буде Україна посилювати мобілізацію
Зеленський підтвердив, що на Заході говорять про недостатню мобілізацію в Україні. Однак він підкреслює, що людей у війську достатньо, бракує зброї. Причину повільних поставок він бачить у бюрократії.
Партнери говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які вони не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади,
– заявив Зеленський.
Він зазначив, що чисельність ЗСУ встановлюється з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів. Зеленський продовжує наполягати партнерам дати Україні більше зброї, а не тиснути на мобілізацію.
Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?
– додав Зеленський.
Він підкреслив, що мобілізаційна політика України – справа України. Партнери повинні виконувати свою роль.
Зеленський відповів журналістам на питання про мобілізацію: дивіться відео