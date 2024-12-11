Питання віку мобілізованих порушувалося на зустрічах з топпосадовцями ЄС, – Стефанішина

На зустрічах української владної делегації та топпосадовців ЄС порушували питання щодо мобілізації українців. Це також стосувалося і віку мобілізованих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної у коментарі для "Радіо Свобода".

До теми Мобілізація з 18 років: чому для США такий важливий цей крок від України

Що сказала Стефанішина про розмову з ЄС про мобілізацію

Ольга Стефанішина наголосила, що питання щодо віку мобілізованих в Україні порушували з погляду того, що дійсно воно є в публічному дискурсі.

Але я і рада, що це питання порушували, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні системи планування тренування й оснащення українських бригад,

– сказала віцепрем'єрка.

Вона зауважила, що в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, відповідно, не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні.

"І так само я бачу, що Європейський Союз може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових. За умови належного планування й оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це, (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років – 24 Канал) скажімо так, неприйнятна позиція", – пояснила Стефанішина.

Вона також наголосила, що проговорила це питання, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки – Каєю Каллас.

До слова, раніше заклики про зниження мобілізаційного віку в Україні звучали від американських посадовців. За даними журналістів The Telegraph, це питання навіть певним чином погіршило взаємини між Володимиром Зеленським та Джо Байденом через різну позицію.