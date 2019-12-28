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      Зниження урядом тарифів матиме позитивний вплив на рейтинг Зеленського, – соціолог

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      Олексій Боровський

      Очікування від влади залишаються для більшості громадян визначальним підґрунтям для оцінки минулого року.

      Крім того, рішення Уряду про зниження тарифів буде впливати на підвищення рейтингу президента. Про це заявив соціолог, доцент факультету соціології КНУ ім.Шевченко, директор компанії Seetarget Олексій Боровський в ефірі телеканалу ЗІК, коментуючи результати соціологічних досліджень настроїв українців.

      Загальнонаціональні дослідження були проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року. Опитування компанії Seetarget було проведене з 16 по 22 грудня 2019 року. Обидва дослідження визначають, що очікування від влади залишаються для більшості громадян визначальним підґрунтям для оцінки минулого року.

      Головною політичною подією 2019 року в Україні, беззаперечно, було визнано вибори – парламентські та президентські, причому 58% громадян ці події назвали позитивними. Ще переважна більшість громадян – 44% вважає, що Україна прямує в правильному напрямі, в неправильному напрямі руху країни переконані 36%. Наприклад, наприкінці минулого, 2018 року, навпаки, абсолютна більшість 70% вважала напрям руху країни неправильним і лише 18% – правильним, 12% не визначилися. Тобто, саме зараз очікування змінюють ставлення до політики в цілому,
      – повідомив Боровський.

      Також соціолог підкреслив, що на кінець року зберігається позитивний баланс рейтингу довіри для Володимира Зеленського (довіряють 62%, не довіряють 31%, баланс довіри-недовіри +31%), Дмитра Разумкова (довіряють 48%, не довіряють 38%, баланс довіри недовіри +10%). Зберігає відносно високий баланс рейтингу довіри – О.Гончарук (довіряють 31,6%, не довіряють 47,7%, баланс довіри-недовіри – 16,1%).

      "За час свого 4 місячного перебування у Кабміні Гончарук вже встигнув показати позитивні результати своєї діяльності. Більшість громадян серед топ-ініціатив влади найбільш позитивно поставилися до ухвалення закону про відшкодування при неправильному оформленні чеку на покупки (69,8% підтримки), наміру скасувати строковий призов і перейти на контрактну службу (66,3%) та ухвалення в першому читанні закону про перевірку майнового стану громадян, що отримують субсидії та соціальну допомогу (61,7%)", – відмітив експерт.

      Також, на думку Олексія Боровського, окремо треба відзначити і зниження тарифів, яке відбулось вже після проведення дослідження. Враховуючи, що питання сплати за комунальні послуги – традиційно займає ледь не перші місця у подібних опитуваннях, соціолог прогнозує, що це рішення, ухвалене Урядом, позитивно вплине на рейтинг як президента Зеленського, так і прем'єра Гончарука.

      Взагалі, теперішню ситуацію можливо назвати як станом "небайдужості", коли очікування сформували конкретні надії, що будуть впливати на ставлення до влади і в наступному році. Скоріше що і в наступному році значна частина громадян буде з певними очікуванням ставитися до влади в цілому. Якій потрібно буде довести, що вона справді небайдужа до своїх громадян,
      – вважає Боровський.

      Так за результатами опитування у більшості громадян сподівання на наступний рік більше оптимістичні: 21% впевнений, що наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, ще 61% на це сподівається, 8% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнений, що наступний рік буде гірший.

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      Теги: Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Тарифи
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