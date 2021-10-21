Знову бідкається через Другу світову: Путін звинуватив Польщу в розділі Чехословаччини
Джерело:ТАСС
Володимир Путін продовжує спотворювати історію маразматичними висловлюваннями про Другу світову війну. Тепер президент країни-агресора заявляє, що разом із нацистами у розподілі Чехословаччини брала участь й Польща.
Про це він повідомив під час виступу в рамках Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.
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Польща брала участь з нацистською Німеччиною в поділі Чехословаччини, але ніхто не звинувачує польське керівництво,
– сказав очільник Кремля.
"Маніпулювання подіями минулого для розв'язання сьогоднішніх кон'юнктурних питань у світових справах не веде до взаєморозуміння", – продовжив Путін.
Водночас президент країни-агресора додав, що "Росія не дозволить безпідставно звинувачувати СРСР у початку Другої світової війни".Зверніть увагу! Наприкінці червня 2020 року Путін написав статтю про Другу світову війну. Польща та Естонія обурилися текстом, звинувативши агресора у маніпуляціях історією.
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