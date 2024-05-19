Окупанти вдарили по центру Харкова: одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в парк

Вдень 19 травня у Харкові знову пролунала повторна серія вибухів. Окупанти вдарили по центральній частина міста, у місце, де зазвичай відпочивають містяни.

Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. Ймовірно, ворог застосував по Харкову КАБи. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряні тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Вибухи у Харкові

О 15:14 Ігор Терехов написав, що у Харкові пролунала серія вибухів. Він закликав містян бути обережними. Глава ОВА Олег Синєгубов написав про загрозу повторних пусків. Згодом він повідомив про наслідки російської атаки – росіяни вдарили по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.

Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури!

– повідомив Синєгубов.

Ігор Терехов зауважив, що приліт зафіксовано у центральній частині міста. За його словами, одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Мер міста зазначив, що поблизу немає жодних об'єктів військової інфраструктури.

За словами Ігоря Терехова, є інформація про постраждалих внаслідок денного удару по Харкову. Згодом він доповнив, що дна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

За кілька хвилин до гучного звуку, моніторингові пабліки попередили про пуск КАБів у напрямку Харкова. Тоді ж голова Дергачівської МВА написав, що існує загроза запуску цього типу озброєння.

Згодом, о 15:29 монітори знову написали про пуски КАБів по Харківській області.

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