Знову кібератаки: зламано форум Prozorro, суд втратив доступ до електронних систем

На сторінці Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на державні сайти 14 січня. Наразі профіль вимкнений.

Фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Читайте також На тлі масштабних кібератак на Україну: ЄС проводить антихакерські навчання

Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Шевченківському районному суді Києва повідомили, що 17 січня втратили доступ до:

електронної пошти;

офіційного вебсайту на порталі "Судова влада";

підсистеми "Електронний суд";

функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденції).

Наразі тривають відновлювальні роботи. Фахівцями ДСА України у співпраці з профільними органами влади з протидії кіберзлочинності вживаються необхідні заходи для обмеження шкоди для критичних систем і збереження даних,

– додали у пресслужбі суду.

Масштабна кібератака на Україну

В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.

У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.

Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.

Зауважте – Хакери атакували держустанови України: дивіться відео

Співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що масштабна хакерська атака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії

Текст публікації Держспецзв'язку:

Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro.

Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму.

Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Закликаємо у разі підозри чи виявлення ознак атаки невідкладно звертатися до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA у режимі 24/7 оперативно реагують на повідомлення та допомагають зупинити атаки.

Наші фахівці аналізують логфайли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації атаки, збирають цифрові докази, а також допомагають якомога швидше відновити роботу вебресурсів