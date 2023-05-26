Знову ракети й дрони: повітряна тривога охопила Україну, вибухи чули у Дніпрі й Києві

У багатьох українських областях пролунали сирени проти ночі 26 травня близько 3 ночі. З Каспійського регіону Росії, найімовірніше, ворог вкотре запустив ракети Х-101/555 із ТУ-95МС.

Перед цим кілька областей України атакували безпілотники – вочевидь, "Шахеди", – попередньо, з Азовського та Північного напрямків. Про це стало відомо приблизно о 23 годині вечора 25 травня.

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Ракетна атака на Україну вночі 26 травня: усе, що відомо

Атака дронами у переддень, 25 травня

Уночі 25 травня окупанти випустили по Україні 36 дронів-камікадзе. Цього разу Повітряні сили показали чудовий результат та збили усі цілі.

Примітно, що найбільше дронів ворог скерував на Захід України. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони там знищили 22 ''Шахеди". У Центрі збили 10 дронів, а 4 на Півдні.

Що стосується столиці – це була 12 атака на Київ за травень. Атака й цього разу була масована, а проте влучань ворогу домогтися не вдалося. Найгірше – внаслідок падіння уламків загорілась лісова підстилка.

10 дронів долетіли до Львівщини – також без влучань та постраждалих. А от у Чернівецькій області уламки "Шахеда" пошкодили електролінії.

Відбій всюди. Очікуємо звіту від офіційних осіб та установ.Перший звіт Київської міської військової адміністрації:– Атаку росіяни здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно, крилатими ракетами Х-101/555.– Попередньо, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва знищені! Утім, остаточно про це скажуть у звіті Повітряних сил.– Потерпілих та руйнувань у Києві наразі не зафіксовано. Але дані ще збирають та уточнюють.. Відбої оголосили у столиці та ще кількох областях. Проте в Черкаській ОВ повідомили про роботу ППО. "Червона" також Кіровоградська область, розташована поруч, та віддалена Івано-Франківська.. В Україні почалися відбої, зокрема у західних областях.Монітори кажуть, вже нічого ніде не летить. Ще треба провести дорозвідку, чи дійсно все так, і тоді будуть відбої. Але не забувайте, що до сирени про відбій треба перебувати у безпечних місцях.Тим часом у Дніпропетровській ОВА запевнили, що ситуація контрольована та пообіцяли вичерпну інформацію у щоденному ранковому звіті."Київська область! Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО", – повідомили в ОВА. Та попросили дотримуватися інформаційної гігієни: "Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".Знову вибухи у Дніпрі. Ймовірно, росіяни били з С-400. Також звуки вибухів чують на Київщині, куди могла долетіти ракета Х101.Монітори пишуть, ракет більше немає у повітряному просторі. Утім, ще треба добити "Шахеди".З іншого боку, повітряну тривогу оголосили на Заході – в Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Деякі телеграм-канали застерегли про ймовірну загрозу запуску з моря "Калібрів".Вибухи чують у Дніпрі. "Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", – написали в ОВА. "Нічого не знімайте і не викладайте", – додав мер обласного центру Борис Філатов.Повітряна тривога тепер також у Києві та області, в Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій областях.Повітряна тривога, з урахуванням раніше оголошених через загрозу атаки безпілотників, триває у таких областях: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська та Чернігівська. Крим та Луганська область, нагадаємо, "червоні" віддавна, адже тимчасово окуповані Росією.. Монітори у телеграмі зауважили, що вже міг відбутися пуск ракет типу Х-101/555 із російських літаків (попередньо – мовиться про чотири борти).Від моніторингових груп у соцмережах надійшла інформація, що літаки Ту-95МС у Росії полетіли у напрямку пускових рубежів у Каспійському регіоні.