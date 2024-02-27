"Мінус" другий літак за день: ЗСУ збили ще один Су-34

Українські захисники приземлили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже другий російський літак, який вдалося збити 27 лютого.

Про успішну роботу ЗСУ повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Приземлили російський винищувач на тому ж напрямку, що й зранку.

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Ворог продовжує втрачати авіацію

Як уточнив Олещук, Су-34 вдалося збити близько о 14:00 на тому ж напрямку, що й зранку. До слова, зранку російський винищувач приземлили на Сході країни.

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми". Що ж, працюємо далі…

– написав Олещук.



ЗСУ збили черговий Су-34 / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Так, від початку лютого Росія втратила 10 різних літаків та гелікоптер:

один ударний вертоліт Ка-52, який 7 лютого збили в операційній зоні ОСУВ "Таврія";

7 винищувачів-бомбардувальників Су-34;

2 винищувачі Су-35;

один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який збили 23 лютого над Азовським морем.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 342 літаки та 325 гелікоптерів.

Росія використовує Су-34 для ударів КАБами

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що окупанти використовують Су-34 для завдання ударів керованими авіабомбами, а винищувачі Су-35 здійснюють прикриття під час таких операцій. Особливо активно ворожі винищувачі-бомбардувальники виконують завдання на Авдіївському напрямку.

Активізувалися Су-34 ще раніше на Авдіївському напрямку, куди спрямували величезну кількість авіабомб. Літаки Су-34 є основними носіями цих бомб. Прикривають їх Су-35, здійснюють винищувально-авіаційне прикриття. Таким чином потрапляють інколи в зону ураження наших систем ППО, яких, на жаль, не так багато, але якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо такі результати,

– розповів Ігнат.

Він також додав, українські захисники збивають ворожі літаки на великих відстанях, тому не завжди можна побачити збитий борт, що палає і падає.