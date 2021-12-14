Знову Україна і гарантії щодо НАТО: Путін спілкувався з президентом Фінляндії

14 грудня 2021 , 17:29
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Джерело:

Интерфакс

Володимир Путін телефоном спілкувався з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Головним питанням для обговорення була Україна. Якщо детальніше – "внутрішньоукраїнська криза".

Путін знову говорив про мінські домовленості. Він запевняв Нііністьо, що українська влада порушує їх, а повинна нібито повністю та безумовно виконувати.

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Президент Росії також сказав, що Україна "робить ставку на силові методи". Мовляв, доказом цього є використання на Донбасі важкого озброєння та ударних безпілотних апаратів.

Путін знову наголосив, що необхідно проводити переговори зі США та НАТО. У такий спосіб він хоче гарантувати безпеку для Росії:

  • виключити подальше просування Альянсу на Схід;
  • не допустити розміщення систем зброї на території України та інших суміжних держав.
Важливо!  Путін вимагає від НАТО гарантій, що Україну не візьмуть до НАТО. Натомість Байден запевнив, що ніхто не може диктувати Альянсу власні правила.

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Автор: Тетяна Пасічник