Знову Україна і гарантії щодо НАТО: Путін спілкувався з президентом Фінляндії

Володимир Путін телефоном спілкувався з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Головним питанням для обговорення була Україна. Якщо детальніше – "внутрішньоукраїнська криза".

Путін знову говорив про мінські домовленості. Він запевняв Нііністьо, що українська влада порушує їх, а повинна нібито повністю та безумовно виконувати.

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Президент Росії також сказав, що Україна "робить ставку на силові методи". Мовляв, доказом цього є використання на Донбасі важкого озброєння та ударних безпілотних апаратів.

Путін знову наголосив, що необхідно проводити переговори зі США та НАТО. У такий спосіб він хоче гарантувати безпеку для Росії:

виключити подальше просування Альянсу на Схід;

не допустити розміщення систем зброї на території України та інших суміжних держав.

Путін розмовляв з Байденом

Президенти спілкувались відеозв'язком 7 грудня понад 2 години.

Байден запевнив, що рішуче реагуватиме на ескалацію конфлікту з Україною. США разом з союзниками вживатимуть сильні економічні та інші заходи.

У Білому домі досі не знають, чи прийняв Путін рішення щодо нападу на Україну.

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