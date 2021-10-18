Знову війна: Ізраїль очікує, що палестинці випускатимуть по 2000 ракет в день

В Ізраїлі переконані, що у випадку загострення конфлікту "Хезболла" випускатиме у їхній бік по 2 тисячі ракет щодня. До цього готуються.

Ізраїльський генерал-майор Урі Гордін повідомив, що його країна не хоче воювати з "Хезболлою". Водночас зіткнутися з ракетною атакою ізраїльська сторона готова.

Зауважте Іран заявив, що під час війни у Карабасі туди потрапили терористи: в Азербайджані відреагували

Військовий нагадав, що під час травневого конфлікту по Ізраїлю випустили близько 4400 снарядів.

Тоді система "Залізний купол" перехопила приблизно 90% ракет. Вони прямували у населені пункти. Водночас менше, аніж 300 ракет таки вразили житлові райони.

За словами Гордіна, тоді щодня по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет.

У випадку майбутнього конфлікту або війни з "Хезболлою", ми очікуємо, що з Лівану до Ізраїлю щодня буде випущено більш ніж у 5 разів більше ракет,

– наголосив військовий.

Заява міноборони Ізраїлю

У міноборони Ізраїлю заявили, що вже найближчим часом Іран зможе створити ядерну бомбу. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Окрім того, він наголосив, що дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу Ірану.

За словами Ганца, Іран має побоюватися, що США та їхні партнери налаштовані серйозно.