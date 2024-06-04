Кожен захисник, який був в полоні, зазнав катувань з боку росіян, – генпрокурор Костін
Відомо, що 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема, катування електрострумом.
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в етері телемарафону. Він розповів про розслідування злочинів Росії проти українських військовополонених.
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Жорстоке поводження з українськими захисниками у полоні
Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів. Військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах,
– зазначив Костін.
Він розповів, що навіть за спілкування українською мовою полонені зазнають побиття та інших форм фізичного насильства. Також є випадки, коли звільнені з полону, розповідали, що були свідками вбивств інших полонених.
Окрім того, як зазначив Костін, Росія створила цілу систему з утримання українських полонених. Вдалося встановити щонайменше 25 таких об'єктів у 15 регіонах Росії.
Генпрокурор підкреслив, що відео знущань з українських полонених, які поширюють в мережі, є частиною злочинної стратегії Кремля.
За його словами, з початку повномасштабної агресії Росії в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань вже є 12 підозрюваних.
Окупанти жорстокого поводяться з українськими військовополоненими на Харківському напрямку: прокуратура почала розслідування
- Нещодавно в Офісі Генерального прокурора повідомили про те, що розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.
- Там розповіли, що на відео, яке прокурори виявили під час моніторингу соціальних мереж, видно, що військові російської армії завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
- Там направили всі сили на встановлення потерпілих та військових армії Росії.