Як дешева російська енергія та добрива можуть розколоти ЄС: що потрібно знати

Дональд Трамп готується до зниження санкційного тиску на Росію у газовій та хімічній галузях. Послаблення обмежень на експорт дешевих енергоресурсів та добрив викличе схвалення європейського бізнесу та розколить ЄС.

Як зазначив політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу, рішення щодо добрив може бути продиктоване дефіцитом на світовому ринку напередодні наступного аграрного сезону. Росія та Білорусь традиційно залишаються ключовими постачальниками у цій сфері.

Чому Європа може підтримати зняття санкцій

Експерт переконаний, що послаблення обмежень саме в цих двох сферах здатне завдати серйозного удару по консолідованій позиції Європейського Союзу. За його словами, такі можливі кроки США суттєво дисонують із тими офіційними заявами, які зараз артикулюють представники ЄС.

Німецький бізнес із задоволенням сприйме цю історію і вітатиме зняття санкцій. Багато інших європейських країн також це підтримають, адже бізнесу вигідно отримати з Росії дешевий газ, а з Білорусі та Росії – дешеві добрива,

– зазначив політтехнолог.

Попередні домовленості щодо дизелю

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп вже демонстрував готовність до поступок Кремлю. Зокрема, йшлося про виведення на світовий ринок підсанкційного російського дизеля для зниження вартості пального у США.

Як пояснював виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, це була спроба вплинути на ринок напередодні проміжних виборів до Конгресу. Водночас в обмін на цю поступку Москва вимагала припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.