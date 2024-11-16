Як знятися з військового обліку у 60 років: деталі процедури

16 листопада 2024, 19:55
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Автор: Софія Рожик

Відповідно до законодавства, мобілізувати можуть військовозобов'язаних чоловіків віком 25 – 60 років. Ті, хто досяг 60-річчя, можуть знятися із військового обліку за віком.

Ця процедура включає кілька важливих етапів. Про те, як знятися з військового обліку за віком, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Як знятися з військового обліку за віком

Законом України визначено граничний вік перебування на військовому обліку залежно від військового звання та складу запасу. 

Таким чином основні категорії і відповідні вікові межі виглядають так: 

  • рядовий склад – 60 років,
  • сержантський та старшинський склад – 60 років,
  • молодший офіцерський склад – 60 років,
  • старший офіцерський склад – 60 років,
  • вищий офіцерський склад – 60 років.

Процедура зняття з військового обліку за віком передбачає декілька етапів:

  1. Оповіщення військовозобов'язаного.
  2. Подача заяви та інших необхідних документів.
  3. Розгляд заяви.
  4. Прийняття рішення.
  5. Внесення змін до військово-облікового документа.
  6. Отримання результатів.

Тож, коли військовозобов'язаному виконується 60 років, йому повідомляють про необхідність зняття з військового обліку. Він може зробити це через ТЦК та СП. 

Громадянин, який досяг граничного віку, повинен з'явитися туди особисто та подати заяву про зняття з військового обліку, у якій потрібно вказати підстави для зняття.

Разом із заявою він має додати наступні документи: 

  • паспорт громадянина України,
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Після цього військовий комісаріат перевіряє поданий пакет документів на відповідність встановленим вимогам, зокрема, перевіряє вік та інші необхідні дані. А тоді приймає рішення про зняття з військового обліку та вносить його до особової справи військовозобов'язаного. 

Потім до військового квитка або тимчасового посвідчення вносять відповідні відмітки, що громадянин знятий з військового обліку, а отже, звільнений від військових обов'язків. 

Після цього він отримує свої документи з відповідними відмітками та більше не підлягає призову чи мобілізації. 