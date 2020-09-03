Зняв номер і втік: п'яний водій на Porsche влаштував ДТП у Харкові – відео
П'яний водій на Porsche Cayenne 2 вересня влаштував масштабну ДТП у Харкові неподалік готелю "Харків Палас". На щастя, жертв вдалося уникнути.
Інцидент стався пізно ввечері в середу, 2 вересня, на проспекті Незалежності. Про це повідомляє телеграм-канал "ХС. Харків".
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Що відомо про ДТП у Харкові
- Водій автомобіля Porsche Cayenne не впорався з керуванням авто та вилетів на тротуар, де розтрощив квіткову клумбу.
- Очевидці розповіли про потужний удар – усі частини бетонної огорожі розлетілися в різні боки. Водій елітної іномарки був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
- Після скоєння ДТП, він спокійно вийшов з машини, зняв номери зі свого автомобіля та втік. Згодом поліцейські відшукали його на лавці неподалік від місця події.
- Крім того, виявилося, що в машині також були пасажири. Вони теж спробували втекти з місця аварії.
За попередніми даними, постраждалих в ДТП немає. Поліція встановлює всі обставини події.
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