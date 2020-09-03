П'яний водій на Porsche Cayenne 2 вересня влаштував масштабну ДТП у Харкові неподалік готелю "Харків Палас". На щастя, жертв вдалося уникнути.

Інцидент стався пізно ввечері в середу, 2 вересня, на проспекті Незалежності. Про це повідомляє телеграм-канал "ХС. Харків".

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Що відомо про ДТП у Харкові

Водій автомобіля Porsche Cayenne не впорався з керуванням авто та вилетів на тротуар, де розтрощив квіткову клумбу.

Очевидці розповіли про потужний удар – усі частини бетонної огорожі розлетілися в різні боки. Водій елітної іномарки був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Після скоєння ДТП, він спокійно вийшов з машини, зняв номери зі свого автомобіля та втік. Згодом поліцейські відшукали його на лавці неподалік від місця події.

Крім того, виявилося, що в машині також були пасажири. Вони теж спробували втекти з місця аварії.

За попередніми даними, постраждалих в ДТП немає. Поліція встановлює всі обставини події.

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