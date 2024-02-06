Росія нещадно атакувала Золочів на Харківщині: жахливі фото руїн
Харківщина постійно потерпає від ракетних обстрілів російських загарбників. Так, уночі проти 6 лютого ворог атакував Золочів Богодухівського району.
Відомо, що о пів на 3 ночі росіяни обстріляли селище на Харківщині ракетами С-300. Унаслідок терористичних дій окупантів зруйновано триповерховий готель, передає 24 Канал.
До теми Вночі росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик
Росія атакувала селище на Харківщині
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що руйнувань зазнали також й інші цивільні об'єкти. Зокрема, унаслідок російської атаки пошкоджено 7 приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, а саме – магазини, кафе й кіоски, та 2 адмінприміщення. Крім того, щонайменше 5 цивільних авто також зазнали пошкоджень.
Наслідки нічної атаки росіян по Золочеву / Анна Черненко, 24 Канал
Є загиблі та постраждалі
Унаслідок цинічної атаки по Золочеву загинуло немовля – двомісячний хлопчик. Його мати перебуває у лікарні у важкому стані.
Також відомо, що 3 жінки зазнали поранень. У них зафіксували вибухові травми та осколкові поранення. Їх також госпіталізували до лікарні.
Обстріли Харківщини: що відомо
- 30 січня окупанти атакували Харківську область ракетами та ударними дронами. Влучання зафіксували у двох районах Харкова – по житлових будинках у Слобідському та Салтівському районах міста.
- У місті пошкоджень зазнали кілька дев'ятиповерхових будинків. Так, було багато вибитих вікон, а весь асфальт був встелений побитим склом. Відомо, що четверо цивільних зазнали легких забоїв та гострої реакції на стрес. Серед них 85-річний чоловік.
- Росіяни посилили обстріли Харківщини керованими авіабомбами. Це дуже потужні боєприпаси, які лишають по собі вирви 8 на 4 метри.