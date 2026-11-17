На Львівщині 17 листопада в полі впав російський безпілотник. Дрон опинився неподалік житлового будинку, проте руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Деталі атаки

Ворожий безпілотник впав в одному з сіл Золочівського району.

Після виявлення апарата на локацію виїхали працівники профільних служб. Фахівці забезпечують безпеку на місці падіння та ліквідують наслідки події.

Інформація про пошкодження об'єктів або поранених громадян не надходила, уточнив Козицький.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

До слова, цього ж ранку окупанти атакували Буковину двома дронами. Внаслідок влучання в енергооб'єкт у Чернівцях виникли аварійні знеструмлення.

Численні наслідки балістичних ударів фіксують в Києві. Ворог атакував, зокрема, Південний та Північний мости, внаслідок чого там призупинили рух метро та автотранспорту.