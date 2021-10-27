"Золото наше": у пропагандистів Кремля палає через рішення Амстердама

Очікувано, але у Росії не можуть спокійно сприйняти рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота". Російські пропагандисти включили режим "жертв", яких обділили.

Так, сумнозвісна Ольга Скабеєва заявила, що "скіфське золото" лежало у російській землі, а отже, належить Росії. Рішенню Нідерландів передати золото у Київ, вона присвятила частину своєї пропагандистської передачі.

Нагадаємо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

"Зеленський – головний скіф, який кукурікає у твітері"

Із самого початку своєї розповіді Ольга Скабеєва сказала, що золото – "наше, кримське". Безцінна колекція, як вона наголосила, сотні років лежала у "російській, кримській землі". Рішення амстердамського суду вона назвала "русофобським і чисто політичним".

Те, як українська влада прокоментувала виграш у суді, Скабєєва висміяла. Наприклад, Володимира Зеленського назвала "головним скіфом". Заяву ж, яку він написав, вона назвала претензійною.

Головний український скіф, ну тобто Зеленський, уже кукурікає у твітері, що це лише початок і перша іміджева перемога над агресором,

– сказала пропагандистка.

Детальніше Повернемо й Крим, – Зеленський про рішення суду щодо "скіфського золота"

Реакція російських пропагандистів на рішення суду Амстердама: дивіться відео

Головне про повернення "скіфського золота" в Україну

Виставку з експонатів сформували у 2013 році – цінності відвезли на показ спочатку до Німеччини, а у лютому 2014 року – до Амстердама.

Експозиція мала тривати до серпня 2014 року, проте через війну на Донбасі й окупацію Криму коштовності залишили в Нідерландах.

Там заявили, що справу, кому саме повертати цінності – Україні чи підконтрольним Росії музейникам у Криму – має вирішити суд.

У грудні 2016 року окружний суд Амстердама вирішив, що колекцію, яка потрапила до місцевого музею до анексії Криму Росією, потрібно повернути до Києва. Але з цим рішенням не погодилися кримські музеї і подали апеляцію.

26 жовтня суд Амстердама остаточно постановив повернути золото Києву.



Скіфське золото повернеться в Україну / Інфографіка 24 каналу