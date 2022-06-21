Зона впливу Росії розсипалася: Кремль залежить від України

Анонсований Пєсковим виступ Путіна на Санкт-Петербузькому міжнародному економічному форумі насправді виявився дуже слабким і зім'ятим.

Таке враження, що текст оперативно змінювали та правили, викидаючи з нього ключові тези.

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Про що говорив Путін

Путін старанно уникав слова "Україна", але багато говорив про проблеми, роблячи приставки "це почалося задовго до початку спецоперації" або "до чого тут РФ?!". Але найцікавіше було у промовах інших спікерів.

ЗМІ підхопили заяву президента Казахстану про недоцільність визнання "квазідержав", зроблену в блоці відповідей на запитання. Проте, цікавим був і сам виступ. Як і виступ лідера КНР Сі Цзіньпіна. Обидві промови були про співпрацю, але співробітництво в регіоні, де РФ не є домінантою. Обидва лідери говорили про свої країни й міжнародні формати, не ставлячи Росію на чільне місце.

Сюди можна додати можливу відмову Токаєва отримувати орден Олександра Невського. Сюди варто додати ще кілька подій, що збіглися за часом. Це візит кількох європейських лідерів до Києва, активність Азербайджану щодо заміщення російських вуглеводнів на європейському ринку та посилення військово-технічного співробітництва КНР із державами середньої Азії.

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Зона впливу Росії

Усе це свідчить про те, що на тлі ослаблення Росії, зона її політичного впливу починає розсипатися. І це вже активно визнають навіть ті, хто до неї входив. Той же Токаєв фактично відповів "ні" як мінімум за трьома чутливими для РФ темами. Було і "так" – виступ за створення "Великого Євразійського партнерства".

Формально це ідея Росії, сформульована після 2010 року. Проте ще 10 років тому це бачилося як інтеграційне об'єднання з РФ як лідером. Сьогодні формат не проти оживити (або почати реалізовувати) КНР і Казахстан. Але в такому разі Кремль буде, у кращому разі, "одним із".

З іншого боку, списувати Росію з рахунків було б нерозумно. Кремль має шанси відіграти свій вплив. Але це залежить від наслідків війни в Україні. І якщо українці не здаються, у регіоні, який раніше вважали "зоною впливу Росії", можуть з'явитися одразу кілька міжнародних форматів співпраці, де Кремль може і буде, але не на перших місцях.

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